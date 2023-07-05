«Галатасарай» готов выложить за Икарди 12 миллионов евро

Турецкий «Галатасарай» готов оформить трансфер нападающего «ПСЖ» Мауро Икарди на постоянной основе. Напомним, в предыдущем сезоне аргентинец выступал за «львов» на правах годичной аренды, которая уже подошла к концу.

По информации от турецкого издания Fanatik, «Галатасарай» готов выложить за постоянный трансфер Икарди 12 миллионов евро с учётом бонусов. Ранее сообщалось, что сам футболист не против остаться в Турции.

Напомним, в минувшем розыгрыше чемпионата Турции Икарди отметился 22 голами и 7 результативными передачами в 24 поединках. У игрока сейчас остаётся год по контракту с французским «ПСЖ».