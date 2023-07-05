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Чемпионат Франции. Лига 1

​Вратарь «ПСЖ» Рико покинул отделение интенсивной терапии

05 Июля 2023 • 15:08 Комментировать

Страж ворот французского «ПСЖ» Серхио Рико был выписан из отделения интенсивной терапии. Этой хорошей новостью делится портал Relevo.

Как известно, в конце весны Рико получил серьёзную травму головы в результате падения с лошади. Сообщалось, что футболист находится в тяжёлом состоянии. Из-за инцидента «ПСЖ» даже отказался от празднований в честь чемпионства.

В сезоне 2022/2023 Серхио Рико не провёл за «ПСЖ» ни одного матча. Основным голкипером гранда Лиги 1 является итальянец Джанлуиджи Доннарумма, который в своё время перебрался в клуб из «Милана».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Серхио Рико
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