​Вратарь «ПСЖ» Рико покинул отделение интенсивной терапии

Страж ворот французского «ПСЖ» Серхио Рико был выписан из отделения интенсивной терапии. Этой хорошей новостью делится портал Relevo.

Как известно, в конце весны Рико получил серьёзную травму головы в результате падения с лошади. Сообщалось, что футболист находится в тяжёлом состоянии. Из-за инцидента «ПСЖ» даже отказался от празднований в честь чемпионства.

В сезоне 2022/2023 Серхио Рико не провёл за «ПСЖ» ни одного матча. Основным голкипером гранда Лиги 1 является итальянец Джанлуиджи Доннарумма, который в своё время перебрался в клуб из «Милана».