​Дешам уверен, что Мбаппе выиграет «Золотой мяч»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ответил на вопрос о шансах Килиана Мбаппе завоевать «Золотой мяч».

«Рано или поздно он придёт к этому. Лучше, если это случится уже в нынешнем году. Это одна из целей Мбаппе, потому что это человек с большими амбициями, который делает всё, чтобы оставить как можно более весомый след в истории французского футбола», - приводит L’Equipe слова Дешама из программы, которая выйдет на ближайших выходных на RTL.

Напомним, что фаворитом на получение «Золотого мяча» в 2023 году является Лионель Месси, который в декабре стал чемпионом мира со сборной Аргентины.