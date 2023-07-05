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Чемпионат Франции. Лига 1

​«ПСЖ» объявил об отставке Галтье официально

05 Июля 2023 • 12:27 Комментировать

Кристоф Галтье больше не является главным тренером «ПСЖ». Клуб официально объявил о решении расторгнуть контракт с 56-летним специалистом. Парижане поблагодарили Галтье за проделанную работу, а также пожелали тренеру всего наилучшего в будущем.

Галтье тренировал «ПСЖ» в сезоне 2022/2023. Под руководством этого специалиста парижане выиграли чемпионат Франции и Суперкубок. Что до Лиги чемпионов, то парижане вылетели уже по итогам 1/8 финала, уступив «Баварии».

Ожидается, что новым рулевым «ПСЖ» станет Луис Энрике. Испанец находится без работы с конца прошлого года после ухода из сборной Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кристоф Галтье
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