Кристоф Галтье больше не является главным тренером «ПСЖ». Клуб официально объявил о решении расторгнуть контракт с 56-летним специалистом. Парижане поблагодарили Галтье за проделанную работу, а также пожелали тренеру всего наилучшего в будущем.

Галтье тренировал «ПСЖ» в сезоне 2022/2023. Под руководством этого специалиста парижане выиграли чемпионат Франции и Суперкубок. Что до Лиги чемпионов, то парижане вылетели уже по итогам 1/8 финала, уступив «Баварии».

Ожидается, что новым рулевым «ПСЖ» станет Луис Энрике. Испанец находится без работы с конца прошлого года после ухода из сборной Испании.