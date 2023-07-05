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Чемпионат Франции. Лига 1

Головин высказался о смене главного тренера в «Монако»

05 Июля 2023 • 10:02 Комментировать

Российский хавбек Александр Головин, выступающий за «Монако», высказался относительно смены главного тренера команды. Накануне пост рулевого монегасков занял австрийский специалист Ади Хюттер.

«Ожидал ли смену тренера? Игроки не принимают такие решения. Команда не попала в еврокубки, поэтому для такого шага были основания», - приводятся слова полузащитника на страницах издания «Спорт-Экспресс».

В минувшем розыгрыше Лиги 1 «Монако» финишировал на шестом месте в турнирной таблице. Головин принял участие в 45 поединках за монегасков, отметившись восемью забитыми мячами и восемью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин Ади Хюттер
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