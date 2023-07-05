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Чемпионат Франции. Лига 1

Алексис Санчес вряд ли останется в «Марселе»

05 Июля 2023 • 00:01 Комментировать
Марсель
...
Реймс
12.08 21:00

Нападающий «Марселя» Алексис Санчес с высокой вероятностью сменит клуб.

В конце прошлого месяца в прессе появились сообщения о намерении чилийца остаться во французском клубе, несмотря на предложения из Саудовской Аравии. По информации L'Equipe, 34-летний игрок становится всё ближе к уходу, поскольку прогресса в переговорах с «Марселем» по новому контракту не наблюдается. Стороны продолжают обсуждения, но положительный исход сделки считается маловероятным.

Напомним, что прежний договор Алексиса Санчеса с «Марселем» истёк 1 июля. В прошедшем сезоне опытный форвард записал на свой счёт 18 забитых мячей и три голевые передачи в 44 поединках.

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Марсель Алексис Санчес трансферы футбола - лето 2023
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