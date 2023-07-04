Тьяго Мендес переезжает в Катар

Полузащитник французского «Лиона» Тьяго Мендес может переехать в азиатский чемпионат нынешним летом.

Несмотря на активную работу клубов из Саудовской Аравии, бразилец намерен покинуть Лигу 1, чтобы присоединиться к катарскому «Аль-Райяну». По информации известного журналиста Фабрицио Романо, полное соглашение между сторонами уже заключено, а медицинское обследование футболиста в новом клубе запланировано на среду.

Напомним, что Мендес выступает за «Лион» с 2019 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 31-летнего полузащитника, контракт которого действует до 2025 года, в пять миллионов евро.