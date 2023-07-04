Директор «Монако»: «Опыт Хюттера поможет нам вывести клуб на новый уровень»

Директор «Монако» Тиаго Скуро высказался о назначении Ади Хюттера новым главным тренером команды.

«В последнее время Хюттер зарекомендовал себя хорошей работой в разных чемпионатах. Мы рады, что смогли подписать этого тренера. Его опыт поможет нам вывести «Монако» на новый уровень», — приводит слова Скуро пресс-служба французской команды.

4 июля «Монако» официально объявил о назначении 53-летнего австрийского специалиста на пост наставника. Трудовое соглашение Хюттера с клубом рассчитано на два года.

Напомним, по итогам прошлого розыгрыша чемпионата Франции «Монако» занял шестое место и не попал в еврокубки.