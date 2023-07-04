​Луис Энрике начал работу как тренер «ПСЖ»

Испанский специалист Луис Энрике уже начал работать как главный тренер «ПСЖ». Об этом рассказывает ESPN. По данным источника, Энрике в настоящий момент занимается вопросами комплектования состава команды на следующий сезон.

В ближайшие дни или даже часы «ПСЖ» должен объявить о назначении Луиса Энрике официально.

Ранее в прессе появилась информация о том, что «ПСЖ» расторг контракт с Кристофом Галтье, который тренировал команду в сезоне 2022/2023.

Напомним, что Луис Энрике находился без работы с декабря. Тогда, после чемпионата мира - 2022, он покинул должность рулевого сборной Испании.