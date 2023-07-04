​«Монако» Головина назначил нового тренера

«Монако» на страницах своего официального сайта объявил о назначении Ади Хюттера на должность главного тренера команды. 53-летний австриец подписал с клубом Лиги 1 контракт, рассчитанный на два сезона.

Ади Хюттер находился без работы год – по завершению сезона 2021/2022 австрийский специалист ушёл из мёнхенгладбахской «Боруссии».

Прошлый чемпионат Франции «Монако» завершил на шестой позиции. Команде не удалось получить путёвку в еврокубки.

Напомним, что за «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин. Он перебрался в ряды монегасков летом 2018 года из ЦСКА.