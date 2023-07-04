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Чемпионат Франции. Лига 1

«Монако» скоро объявит имя нового тренера слухи

04 Июля 2023 • 16:29 Комментировать

Ади Хюттер должен стать новым главным тренером «Монако» в ближайшее время.

По сведениям Foot Mercato, в ближайшие часы Хюттер и «Монако» поставят подписи, заключив контракт. Источник утверждает, что трудовое соглашение 53-летнего австралийского специалиста с «монегасками» будет рассчитано на два сезона.

Напомним, ранее французский клуб объявил об уходе Филиппа Клемана с должности главного тренера, который был уволен после того, как «Монако» остался без еврокубков на новый сезон, заняв по итогам розыгрыша Лиги 1 шестую строчку.

Последним местом работы Хюттера была «Боруссия» Мёнхенгладбах, которую он возглавлял с 2021 по 2022 год.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Ади Хюттер
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