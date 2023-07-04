Ади Хюттер должен стать новым главным тренером «Монако» в ближайшее время.

По сведениям Foot Mercato, в ближайшие часы Хюттер и «Монако» поставят подписи, заключив контракт. Источник утверждает, что трудовое соглашение 53-летнего австралийского специалиста с «монегасками» будет рассчитано на два сезона.

Напомним, ранее французский клуб объявил об уходе Филиппа Клемана с должности главного тренера, который был уволен после того, как «Монако» остался без еврокубков на новый сезон, заняв по итогам розыгрыша Лиги 1 шестую строчку.

Последним местом работы Хюттера была «Боруссия» Мёнхенгладбах, которую он возглавлял с 2021 по 2022 год.