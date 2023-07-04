​«ПСЖ» расторг контракт с Галтье – раскрыта сумма неустойки

«ПСЖ» расторг трудовое соглашение с Кристофом Галтье, тренировавшим команду на протяжении сезона 2022/2023. Как сообщает Le Parisien, во вторник 56-летний специалист поставил подпись под документом о разрыве контракта. Галтье получит неустойку в размере 6 миллионов евро.

Ожидается, что в ближайшее время «ПСЖ» официально объявит об отставке Кристофа Галтье и назначении Луиса Энрике. Во вторник испанский специалист прибыл в Париж. Представить Энрике могут в среду на запланированной пресс-конференции.

Напомним, что под руководством Галтье «ПСЖ» в сезоне 2022/2023 стал чемпионом Франции.

​«ПСЖ» объявит о приходе шести новичков – известны все фамилии