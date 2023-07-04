​«ПСЖ» объявит о приходе шести новичков – известны все фамилии

В ближайшее время «ПСЖ» объявит о приходе в клуб шести новых футболистов. Об этом в социальных сетях рассказывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Состав «ПСЖ» пополнят Люка Эрнандес (из «Баварии» за 45 млн евро), Мануэль Угарте (из «Спортинга» за 60 млн евро), Кан-Ин Ли (из «Мальорки» за 22 млн евро), Марко Асенсио (из «Реала» как свободный агент), Милан Шкриньяр (из «Интера» как свободный агент) и Чер Н'Дур (из «Бенфики» как свободный агент).

Также «ПСЖ» вскоре объявит о назначении Луиса Энрике на пост главного тренера. Испанец находится без работы с конца прошлого года после ухода из сборной Испании.