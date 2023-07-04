​Неймар оштрафован на 3 млн евро – известна причина

Звёздный бразильский футболист Неймар получил штраф в 16 миллионов бразильских реалов (чуть более 3 миллионов евро). Об этом на своих страницах рассказывает G1.

Неймара оштрафовали за то, что на его земельном участке был оборудован искусственный пруд. Футболиста признали виновным в ряде экологических нарушений, в том числе в необеспечении экологического контроля и уничтожении растительности.

Обжаловать решение властей Неймар может в течение 20 дней.

Как известно, Неймар выступает за «ПСЖ». В 2017 году гранд Лиги 1 заплатил за трансфер бразильца 222 миллиона евро. Это самый дорогой трансфер в истории футбола.