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Чемпионат Франции. Лига 1

​Неймар оштрафован на 3 млн евро – известна причина

04 Июля 2023 • 12:54 Комментировать (1)

Звёздный бразильский футболист Неймар получил штраф в 16 миллионов бразильских реалов (чуть более 3 миллионов евро). Об этом на своих страницах рассказывает G1.

Неймара оштрафовали за то, что на его земельном участке был оборудован искусственный пруд. Футболиста признали виновным в ряде экологических нарушений, в том числе в необеспечении экологического контроля и уничтожении растительности.  

Обжаловать решение властей Неймар может в течение 20 дней.

Как известно, Неймар выступает за «ПСЖ». В 2017 году гранд Лиги 1 заплатил за трансфер бразильца 222 миллиона евро. Это самый дорогой трансфер в истории футбола.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар
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Комментарии (1)
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ингерман
04 Июля 2023 в 13:36
ай а штоб было если б он на сваем участке сартир поставил.. песец - дикари!.. А-ха-ха-ха! )))
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