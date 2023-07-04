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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» начал переговоры с Галтье о разрыве контракта

04 Июля 2023 • 12:09 Комментировать

Наставник «ПСЖ» Кристоф Галтье в ближайшее время будет освобожден от контракта с французским клубом. Об этом сообщают журналисты RMC Sport.

Как отмечает источник, стороны начали активные переговоры о досрочном расторжении контракта. Тренер будет освобожден от своих обязанностей на этой неделе, что позволит парижанам объявить о назначении нового наставника Луиса Энрике.

Напомним, что Галтье возглавил «ПСЖ» летом прошлого года. В минувшем розыгрыше Лиги 1 столичный коллектив финишировал на первом месте в турнирной таблице. В Лиге чемпионов парижане выступили неудачно, завершив борьбу на стадии 1/8 финала.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кристоф Галтье
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