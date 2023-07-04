Объявлена дата назначения Энрике в «ПСЖ»

Назначение экс-рулевого сборной Испании и каталонской «Барселоны» Луиса Энрике на пост главного тренера «ПСЖ» уже решенный вопрос.

Как сообщается в социальных сетях PSG COMMUNITY, французский гранд официально объявит о назначении Энрике в четверг, 6 июля.

Предыдущим местом работы специалиста была сборная Испании, которую он покинул после неудачного выступления на чемпионате мира – 2022. У руля «ПСЖ» Энрике сменит Кристофа Галтье.

В минувшем сезоне парижане стали чемпионами Франции. В Лиге чемпионов команда выступила неудачно, вылетев на стадии 1/8 финала от мюнхенской «Баварии».