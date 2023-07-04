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Чемпионат Франции. Лига 1

Объявлена дата назначения Энрике в «ПСЖ»

04 Июля 2023 • 08:55 Комментировать

Назначение экс-рулевого сборной Испании и каталонской «Барселоны» Луиса Энрике на пост главного тренера «ПСЖ» уже решенный вопрос.

Как сообщается в социальных сетях PSG COMMUNITY, французский гранд официально объявит о назначении Энрике в четверг, 6 июля.

Предыдущим местом работы специалиста была сборная Испании, которую он покинул после неудачного выступления на чемпионате мира – 2022. У руля «ПСЖ» Энрике сменит Кристофа Галтье.

В минувшем сезоне парижане стали чемпионами Франции. В Лиге чемпионов команда выступила неудачно, вылетев на стадии 1/8 финала от мюнхенской «Баварии».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Луис Энрике
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