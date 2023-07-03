Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Экс-форвард «Кубани» будет тренировать нападающих «Осера»

03 Июля 2023 • 22:17 Комментировать

Бывший форвард «Марселя», краснодарской «Кубани» и сборной Франции Джибриль Сиссе трудоустроился в французском профессиональном клубе. Как сообщает пресс-служба «Осера», начинающий тренер будет работать с нападающими как основного, так и резервного состава, пока не получит тренерскую лицензию.

Джибрилю 41 год, он завершил профессиональную карьеру два года назад, последним клубом француза был «Панатинаикос Чикаго», за который он практически не сыграл.

Отметим, что Сиссе является воспитанником «Осера» - именно в нём он делал свои первые шаги во взрослой профессиональной карьере, а в 2004 году перешёл в «Ливерпуль».

По итогам минувшего сезона «Осер» вылетел из Лиги 1, заняв 17 место. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Осер Джибриль Сиссе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Июля
22:54 · Германия. Бундеслига
«Бавария» не претендует на Кефрена Тюрама
22:17 · Франция. Лига 1
Экс-форвард «Кубани» будет тренировать нападающих «Осера»
21:20 · Англия. Премьер-лига
Пулишич сообщил «Челси», что не перейдёт в «Лион» – игрок хочет выступать в «Милане»
20:56 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» опережает топ-клубы АПЛ в борьбе за Вейгу, но пока не согласился заплатить 40 млн евро отступных
20:04 · Германия. Бундеслига
«Бавария» нацелилась на игрока «Ниццы» слухи
19:26 · Франция. Лига 1
​Генеральный менеджер «Ланса» высказался об отказе продажи Опенда
19:18 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» близок к трансферу Вейги
16:23 · Германия. Бундеслига
«Ланс» отверг третье предложение «РБ Лейпцига» по Опенда слухи
15:36 · Франция. Лига 1
Головин присоединился к сбору «Монако»
10:03 · Англия. Премьер-лига
«Лион» сделал «Челси» выгодное предложение по Пулишичу 1
02 Июля
23:43 · Франция. Лига 1
Виейра возглавил «Страсбург» официально
19:36 · Испания. Ла Лига
В «Реале» шокированы финансовыми запросами Мбаппе 1
12:07 · Франция. Лига 1
Мбаппе и Неймар представили новую форму «ПСЖ» фото
11:58 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» нацелился на игрока, которого хочет купить Клопп 1
11:04 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» согласовал трансфер полузащитника
Все новости
Рекомендуем