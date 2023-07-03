Экс-форвард «Кубани» будет тренировать нападающих «Осера»

Бывший форвард «Марселя», краснодарской «Кубани» и сборной Франции Джибриль Сиссе трудоустроился в французском профессиональном клубе. Как сообщает пресс-служба «Осера», начинающий тренер будет работать с нападающими как основного, так и резервного состава, пока не получит тренерскую лицензию.

Джибрилю 41 год, он завершил профессиональную карьеру два года назад, последним клубом француза был «Панатинаикос Чикаго», за который он практически не сыграл.

Отметим, что Сиссе является воспитанником «Осера» - именно в нём он делал свои первые шаги во взрослой профессиональной карьере, а в 2004 году перешёл в «Ливерпуль».

По итогам минувшего сезона «Осер» вылетел из Лиги 1, заняв 17 место.