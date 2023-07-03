Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Головин присоединился к сбору «Монако»

03 Июля 2023 • 15:36 Комментировать

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал о возвращении игрока в клуб.

«Александр сегодня вернулся в расположение «Монако». С сегодняшнего дня у клуба начинается сбор», — приводит слова Клюева издание «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне 27-летний хавбек принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и записал на свой счет восемь результативных передач.

Напомним, в сезоне-2022/23 «Монако» занял шестую строчку в турнирной таблице чемпионата Франции и не попал в еврокубки. Новый розыгрыш Лиги 1 должен стартовать 12 августа.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин Александр Клюев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Июля
16:23 · Германия. Бундеслига
«Ланс» отверг третье предложение «РБ Лейпцига» по Опенде слухи
15:36 · Франция. Лига 1
Головин присоединился к сбору «Монако»
10:03 · Англия. Премьер-лига
«Лион» сделал «Челси» выгодное предложение по Пулишичу 1
02 Июля
23:43 · Франция. Лига 1
Виейра возглавил «Страсбург» официально
19:36 · Испания. Ла Лига
В «Реале» шокированы финансовыми запросами Мбаппе 1
12:07 · Франция. Лига 1
Мбаппе и Неймар представили новую форму «ПСЖ» фото
11:58 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» нацелился на игрока, которого хочет купить Клопп 1
11:04 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» согласовал трансфер полузащитника
10:06 · Германия. Бундеслига
«Марсель» объявил о выкупе контракта Арита у «Шальке» официально
07:40 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» нацелился на форварда «Лиона»
01:22 · Испания. Ла Лига
В «Реале» считают, что подписать Мбаппе – почти невозможная задача 3 слухи
01 Июля
21:56 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» стал ближе к подписанию Кефрена Тюрама 1
21:38 · Россия. Премьер-лига
Назван самый дорогостоящий россиянин в мировом футболе
21:08 · Франция. Лига 1
Луис Энрике хочет видеть в «ПСЖ» игрока молодёжной сборной Франции
19:04 · Германия. Бундеслига
На Ловро Майера претендуют два клуба Бундеслиги
Все новости
Рекомендуем