Головин присоединился к сбору «Монако»

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал о возвращении игрока в клуб.

«Александр сегодня вернулся в расположение «Монако». С сегодняшнего дня у клуба начинается сбор», — приводит слова Клюева издание «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне 27-летний хавбек принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и записал на свой счет восемь результативных передач.

Напомним, в сезоне-2022/23 «Монако» занял шестую строчку в турнирной таблице чемпионата Франции и не попал в еврокубки. Новый розыгрыш Лиги 1 должен стартовать 12 августа.