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Чемпионат Франции. Лига 1

Неймару предложили 200 млн евро в год - назван клуб

03 Июля 2023 • 07:19 Комментировать

Бразильский форвард Неймар может уйти из французского «ПСЖ» этим летом. У звездного нападающего есть вариант продолжения карьеры в чемпионате Саудовской Аравии, об этом сообщил посредством социальных сетей инсайдер Якуп Чинар.

В услугах 31-летнего футболиста заинтересован «Аль-Хиляль». Руководство саудовского клуба готово предложить Неймару трехлетнее трудовое соглашение с окладом в 200 миллионов евро в год.

Трудовое соглашение бразильца с парижским грандом истекает летом 2025 года.

Ранее «Аль-Хиляль» усилился двумя известными игроками. Ряды команды пополнили защитник Калиду Кулибали и хавбек Рубен Невеш.

Неймар может вернуться в «Барселону», но есть одна проблема

 

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар Аль-Хиляль трансферы футбола - лето 2023
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