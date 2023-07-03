Неймару предложили 200 млн евро в год - назван клуб

Бразильский форвард Неймар может уйти из французского «ПСЖ» этим летом. У звездного нападающего есть вариант продолжения карьеры в чемпионате Саудовской Аравии, об этом сообщил посредством социальных сетей инсайдер Якуп Чинар.

В услугах 31-летнего футболиста заинтересован «Аль-Хиляль». Руководство саудовского клуба готово предложить Неймару трехлетнее трудовое соглашение с окладом в 200 миллионов евро в год.

Трудовое соглашение бразильца с парижским грандом истекает летом 2025 года.

Ранее «Аль-Хиляль» усилился двумя известными игроками. Ряды команды пополнили защитник Калиду Кулибали и хавбек Рубен Невеш.

Неймар может вернуться в «Барселону», но есть одна проблема