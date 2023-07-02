Легендарный французский полузащитник Патрик Виейра определился с новым направлением своей тренерской карьеры.

По информации знаменитого журналиста Фабрицио Романо, экс-хавбек «Арсенала», «Ювентуса» и «Милана» назначен новым главным тренером «Страсбурга». Сообщается, что все юридические формальности были улажены сегодня, 2 июля, после того, как владельцы «Челси» приобрели команду французской Лиги 1.

Позже появилось официальное подтверждение назначения на сайте коллектива со «Стад де ла Мено».

Напомним, что по итогам прошедшей кампании чемпионата «сине-белые» заняли 15-е место в турнирной таблице. Предыдущими клубами в тренерской карьере чемпиона мира и Европы были «Нью-Йорк Сити», «Ницца» и «Кристал Пэлас».