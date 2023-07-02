Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Виейра возглавил «Страсбург» официально

02 Июля 2023 • 23:43 Комментировать
Страсбург
...
Лион
12.08 21:00

Легендарный французский полузащитник Патрик Виейра определился с новым направлением своей тренерской карьеры.

По информации знаменитого журналиста Фабрицио Романо, экс-хавбек «Арсенала», «Ювентуса» и «Милана» назначен новым главным тренером «Страсбурга». Сообщается, что все юридические формальности были улажены сегодня, 2 июля, после того, как владельцы «Челси» приобрели команду французской Лиги 1.

Позже появилось официальное подтверждение назначения на сайте коллектива со «Стад де ла Мено».

Напомним, что по итогам прошедшей кампании чемпионата «сине-белые» заняли 15-е место в турнирной таблице. Предыдущими клубами в тренерской карьере чемпиона мира и Европы были «Нью-Йорк Сити», «Ницца» и «Кристал Пэлас».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Патрик Виейра Страсбург
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СТРАСБУРГ ЛИОН
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
02 Июля
23:43 · Франция. Лига 1
Виейра возглавил «Страсбург» официально
19:36 · Испания. Ла Лига
В «Реале» шокированы финансовыми запросами Мбаппе
12:07 · Франция. Лига 1
Мбаппе и Неймар представили новую форму «ПСЖ» фото
11:58 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» нацелился на игрока, которого хочет купить Клопп 1
11:04 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» согласовал трансфер полузащитника
10:06 · Германия. Бундеслига
«Марсель» объявил о выкупе контракта Арита у «Шальке» официально
07:40 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» нацелился на форварда «Лиона»
01:22 · Испания. Ла Лига
В «Реале» считают, что подписать Мбаппе – почти невозможная задача 2 слухи
01 Июля
21:56 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» стал ближе к подписанию Кефрена Тюрама 1
21:38 · Россия. Премьер-лига
Назван самый дорогостоящий россиянин в мировом футболе
21:08 · Франция. Лига 1
Луис Энрике хочет видеть в «ПСЖ» игрока молодёжной сборной Франции
19:04 · Германия. Бундеслига
На Ловро Майера претендуют два клуба Бундеслиги
16:49 · Италия. Серия А
«Ювентус» объявил о переходе Веа официально
14:55 · Франция. Лига 1
Стало известно, когда Виейра возглавит «Страсбург»
13:50 · Франция. Лига 1
«Марсель» объявил о трансфере полузащитника официально
Все новости
Рекомендуем