Французский «ПСЖ» посредством своих социальных сетей представил новую выездную форму на следующий сезон. В презентации новой игровой экипировки приняли участие звезды команды Неймар, Килиан Мбаппе, Марко Верратти, Маркиньос.

В минувшем сезоне парижский гранд стал чемпионом Лиги 1, обогнав «Ланс» на один балл. В Лиге чемпионов команда выступила неудачно, вылетев на стадии 1/8 финала от мюнхенской «Баварии».

Напомним, что по окончании сезона «ПСЖ» покинул аргентинский нападающий Лионель Месси. У 35-летнего чемпиона мира истек срок действия контракта с клубом. Лео перебрался в МЛС, заключив контракт с «Интер Майами».