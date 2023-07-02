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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе и Неймар представили новую форму «ПСЖ» фото

02 Июля 2023 • 12:07 Комментировать

Французский «ПСЖ» посредством своих социальных сетей представил новую выездную форму на следующий сезон. В презентации новой игровой экипировки приняли участие звезды команды Неймар, Килиан Мбаппе, Марко Верратти, Маркиньос.

В минувшем сезоне парижский гранд стал чемпионом Лиги 1, обогнав «Ланс» на один балл. В Лиге чемпионов команда выступила неудачно, вылетев на стадии 1/8 финала от мюнхенской «Баварии».

Напомним, что по окончании сезона «ПСЖ» покинул аргентинский нападающий Лионель Месси. У 35-летнего чемпиона мира истек срок действия контракта с клубом. Лео перебрался в МЛС, заключив контракт с «Интер Майами».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ
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