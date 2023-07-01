Луис Энрике хочет видеть в «ПСЖ» игрока молодёжной сборной Франции

Вингер «Лиона» Брэдли Баркола может перебраться в «Пари Сен-Жермен».

Интерес к 20-летнему игроку со стороны действующих чемпионов Франции недавно подтвердили авторитетные источники. Теперь же, как сообщает журналист Фабрис Хокинс, трансфер Баркола одобрил новый главный тренер парижан Луис Энрике. Отмечается, что «ПСЖ» активно изучает возможность подписания восходящей звезды на протяжении последних недель, однако «Лион» не планирует продавать игрока.

Брэдли Баркола провёл 26 матчей в прошедшем розыгрыше Лиги 1, записав на свой счёт пять голов и девять ассистов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 млн евро.