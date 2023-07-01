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Чемпионат Франции. Лига 1

Стало известно, когда Виейра возглавит «Страсбург»

01 Июля 2023 • 14:55 Комментировать

Известный французский тренер Патрик Виейра в самое ближайшее время возглавит «Страсбург», сообщает BBC.

По информации источника, Виейра подпишет с клубом Лиги 1 трёхлетний контракт. Ожидается, что сделка будет оформлена уже на этих выходных.

Напомним, что последним местом работы Виейра был лондонский клуб «Кристал Пэлас», который он покинул в марте нынешнего года. Также 47-летний француз работал в «Нью-Йорк Сити» и «Ницце».

По итогам минувшего розыгрыша Лиги 1 «Страсбург» занял 15-е место в турнирной таблице, набрав 40 очков в 38 проведённых матчах, и сохранил прописку в высшем дивизионе французского футбола.

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Евро-Футбол.Ру,
Патрик Виейра Страсбург
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