Стало известно, когда Виейра возглавит «Страсбург»

Известный французский тренер Патрик Виейра в самое ближайшее время возглавит «Страсбург», сообщает BBC.

По информации источника, Виейра подпишет с клубом Лиги 1 трёхлетний контракт. Ожидается, что сделка будет оформлена уже на этих выходных.

Напомним, что последним местом работы Виейра был лондонский клуб «Кристал Пэлас», который он покинул в марте нынешнего года. Также 47-летний француз работал в «Нью-Йорк Сити» и «Ницце».

По итогам минувшего розыгрыша Лиги 1 «Страсбург» занял 15-е место в турнирной таблице, набрав 40 очков в 38 проведённых матчах, и сохранил прописку в высшем дивизионе французского футбола.