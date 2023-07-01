Полузащитник гельзенкирхенского «Шальке» Амин Харит, выступавший на правах аренды за «Марсель», стал полноценным футболистом французского коллектива. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Срок трудового договора между сторонами не разглашается.

В прошедшем сезоне Харит принял участие в 16 поединках за провансальскую команду, в которых отметился одним забитым мячом и тремя голевыми передачами.

По итогам минувшего розыгрыша чемпионата Франции «Марсель» финишировал на третьем месте в турнирной таблице. Вторым стал «Ланс», а чемпионский титул завоевал «ПСЖ».