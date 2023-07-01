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Чемпионат Франции. Лига 1

«Марсель» объявил о трансфере полузащитника официально

01 Июля 2023 • 13:50 Комментировать

Полузащитник гельзенкирхенского «Шальке» Амин Харит, выступавший на правах аренды за «Марсель», стал полноценным футболистом французского коллектива. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Срок трудового договора между сторонами не разглашается.

В прошедшем сезоне Харит принял участие в 16 поединках за провансальскую команду, в которых отметился одним забитым мячом и тремя голевыми передачами.

По итогам минувшего розыгрыша чемпионата Франции «Марсель» финишировал на третьем месте в турнирной таблице. Вторым стал «Ланс», а чемпионский титул завоевал «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023 Амин Харит
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