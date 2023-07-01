Саншеш намекнул на уход из «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Ренату Саншеш может покинуть парижский клуб нынешним летом.

В своих социальных сетях 25-летний футболист опубликовал эмодзи с цветами «ПСЖ», где также разместил стрелку и добавил подпись «скоро».

Ранее сообщалось, что в услугах Саншеша заинтересована итальянская «Рома», дошедшая в прошлом сезоне до финала Лиги Европы.

Напомним, Саншеш перешёл в «ПСЖ» летом прошлого года из «Лилля». В составе парижан полузащитник провёл 27 матчей и забил два гола. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Португалии в 15 миллионов евро.

Отметим, что в составе своей национальной команды Саншеш выиграл чемпионат Европы в 2016 году, став при этом лучшим молодым игроком турнира.