Назван фаворит на пост главного тренера «Монако»

Австрийский специалист Адольф Хюттер может получить работу в чемпионате Франции. Как информирует Footmercato, 53-летний тренер является главным претендентом на пост рулевого «Монако».

В настоящий момент Хюттер находится в статусе безработного после ухода из менхенгладбахской «Боруссии». Он покинул немецкий коллектив летом прошлого года. До этого Адольф поработал в «Айнтрахте», «Янг Бойз», «Зальцбурге» и других командах.

Напомним, что монегаски остались без главного тренера после увольнения Филиппа Клемана в начале июня. В минувшем розыгрыше чемпионата Франции «Монако» финишировал на шестой строчке в турнирной таблице.