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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе призвал остановить беспорядки во Франции

01 Июля 2023 • 08:38 Комментировать

Звездный форвард «ПСЖ» и национальной сборной Франции Килиан Мбаппе призвал прекратить беспорядки в стране.

«Футболисты сборной Франции призывают соотечественников остановить беспорядки в стране, которые начались из-за гибели 17-летнего подростка», - оставил сообщение 24-летний нападающий в своих социальных сетях.

В стране несколько дней продолжаются беспорядки, которые начались после того, как полицейский застрелил 17-летнего подростка, отказавшегося подчиниться требованию остановиться.

В прошлом сезоне Мбаппе стал лучшим бомбардиром Лиги 1, записав на свой счет 29 забитых мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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