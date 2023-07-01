Мбаппе призвал остановить беспорядки во Франции

Звездный форвард «ПСЖ» и национальной сборной Франции Килиан Мбаппе призвал прекратить беспорядки в стране.

«Футболисты сборной Франции призывают соотечественников остановить беспорядки в стране, которые начались из-за гибели 17-летнего подростка», - оставил сообщение 24-летний нападающий в своих социальных сетях.

В стране несколько дней продолжаются беспорядки, которые начались после того, как полицейский застрелил 17-летнего подростка, отказавшегося подчиниться требованию остановиться.

В прошлом сезоне Мбаппе стал лучшим бомбардиром Лиги 1, записав на свой счет 29 забитых мячей.