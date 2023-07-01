Саншеш заинтриговал публикацией о своём будущем

Португальский полузащитник Ренату Саншеш, правами на которого владеет «ПСЖ», в социальных сетях намекнул на новости о своем будущем. Игрок разместил эмодзи с цветами парижского гранда и смайл «Скоро».

Ранее в прессе появилась информация, что в услугах хавбека заинтересована «Рома». Римский клуб рассчитывает оформить переход Саншеша в текущее трансферное окно.

В минувшем сезоне 25-летний полузащитник принял участие в 27 поединках во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами. Трудовое соглашение Ренату с «ПСЖ» рассчитано до середины 2027 года. Его трансферный ценник – 15 миллионов евро.