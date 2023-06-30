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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» готов потратить 200 млн евро на усиление атаки – названы возможные новички

30 Июня 2023 • 21:16 Комментировать

«Пари Сен-Жермен» намерен потратить значительную сумму на укрепление атакующих позиций.

Одной из главных целей парижан, как и ранее, считается Бернарду Силва из «Манчестер Сити». Кроме того, гранд Лиги 1 видит Гарри Кейна («Тоттенхэм») приоритетной опцией на позицию в центре нападения, однако англичанин близок к переходу в «Баварию». В общей сложности, по информации Le Parisien, «ПСЖ» может потратить на новых атакующих игроков порядка 200 млн евро. В списке целей также фигурируют Рандаль Коло-Муани («Айнтрахт») и Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»).

Напомним, что главным тренером «ПСЖ» с нового сезона будет Луис Энрике, который заменит Кристофа Галтье.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Бернарду Силва Гарри Кейн Маркус Рэшфорд трансферы футбола - лето 2023 Рандаль Коло-Муани
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