34-летний специалист Франческо Фариоли был назначен новым главным тренером «Ниццы», об этом сообщается на официальном сайте французского клуба.

У руля команды с Лазурного берега итальянский наставник сменил Дидье Дигара, под руководством которого команда финишировала в прошлом сезоне на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Франции.

Фариоли до этого самостоятельно тренировал в чемпионате Турции: «Аланьяспор» (2021-2023) и «Фатих Карагюмрюк» (2021). Ранее Франческо также поработал помощником в тренерском штабе Роберто де Дзерби в «Сассуоло» и «Беневенто»