Малуда: «Не удивлюсь, если Мбаппе продлит контракт с «ПСЖ»

Известный в прошлом французский нападающий Флоран Малуда поделился мнением о будущем нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. В СМИ последнее время сообщается, что 24-летний форвард может сменить клубную прописку и перейти в «Реал».

«Для меня это только вопрос времени, когда Килиан перейдет в «Реал». У него есть желание выступать за «Реал». Это его мечта с детства. Хотя я не удивлюсь, если он снова договорится с «ПСЖ» и подпишет новый контракт», - передает слова Малуда таблоид The Sun.

Ранее сообщалось, что Мбаппе принял решение не продлевать трудовое соглашение с парижским грандом. Контракт между сторонами истекает летом следующего года.