Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Малуда: «Не удивлюсь, если Мбаппе продлит контракт с «ПСЖ»

30 Июня 2023 • 19:26 Комментировать

Известный в прошлом французский нападающий Флоран Малуда поделился мнением о будущем нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. В СМИ последнее время сообщается, что 24-летний форвард может сменить клубную прописку и перейти в «Реал».

«Для меня это только вопрос времени, когда Килиан перейдет в «Реал». У него есть желание выступать за «Реал». Это его мечта с детства. Хотя я не удивлюсь, если он снова договорится с «ПСЖ» и подпишет новый контракт», - передает слова Малуда таблоид The Sun.

Ранее сообщалось, что Мбаппе принял решение не продлевать трудовое соглашение с парижским грандом. Контракт между сторонами истекает летом следующего года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Флоран Малуда Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Июня
20:04 · Испания. Ла Лига
«Барселона» расторгла контракт с Юмтити официально
19:26 · Франция. Лига 1
Малуда: «Не удивлюсь, если Мбаппе продлит контракт с «ПСЖ»
19:18 · Италия. Серия А
«Интер» нацелился на вратаря «ПСЖ»
17:42 · Испания. Ла Лига
​Луис Энрике выбрал топ-новичка для «ПСЖ»
17:17 · Франция. Лига 1
​Арест Галтье откладывает назначение Луиса Энрике в «ПСЖ»
14:56 · Англия. Чемпионшип
​ФИФА обязала «Кардифф» выплатить два платежа по трансферу Салы – футболист погиб при перелёте
14:50 · Франция. Лига 1
Виейра возглавит клуб Лиги 1
13:21 · Франция. Лига 1
​Кондогбия уже в Марселе
12:58 · Испания. Ла Лига
Журналист Кортехана: «Думаю, Мбаппе вряд ли перейдёт в «Реал» этим летом»
09:26 · Франция. Лига 1
«Ланс» объявил о трансфере нападающего
01:21 · Франция. Лига 1
Мбаппе – самый дорогой в Лиге 1, он дороже игроков со второго места в три раза
01:09 · Испания. Ла Лига
​Модричу и Ловрену предъявлены обвинения в Хорватии
29 Июня
22:59 · Франция. Лига 2
«Бордо» выкупил Давиташвили у батумского «Динамо» официально
20:58 · Англия. Премьер-лига
Кошта и Меньян – в четвёрке самых дорогих голкиперов планеты
18:55 · Франция. Лига 1
Стало известно, когда пройдёт встреча по будущему Мбаппе
Все новости
Рекомендуем