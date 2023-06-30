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Чемпионат Франции. Лига 1

​Арест Галтье откладывает назначение Луиса Энрике в «ПСЖ»

30 Июня 2023 • 17:17 Комментировать

В пятницу появилась информация об аресте главного тренера «ПСЖ» Кристофа Галтье. Специалисту грозит три года тюрьмы за дискриминацию – его обвиняют в том, что во времена работы в «Ницце» он ограничивал количество темнокожих и мусульман в команде, ссылаясь на местные традиции.

Как сообщает RMC Sport, арест Кристофа Галтье откладывает назначение тренером «ПСЖ» Луиса Энрике. Дело в том, что контракт Галтье действует, и переговоры о его расторжении ещё не были завершены.

Напомним, что под руководством Кристофа Галтье «ПСЖ» в сезоне 2022/2023 выиграл чемпионат Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Луис Энрике Кристоф Галтье
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