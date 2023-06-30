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Чемпионат Франции. Лига 1

Виейра возглавит клуб Лиги 1

30 Июня 2023 • 14:50 Комментировать

Бывший полузащитник сборной Франции и лондонского «Арсенала», а ныне тренер Патрик Виейра может получить работу у себя на родине. Об этом рапортуют журналисты Footmercato.

Как стало известно источнику, в подписании 47-летнего специалиста заинтересован «Страсбург». Стороны провели переговоры и договорились о подписании трудового договора. Срок контракта будет рассчитан до 2026 года.

Последним местом работы Патрика был английский «Кристал Пэлас», из которого он ушел в марте текущего года. До этого он поработал в «Нью-Йорк Сити» и «Ницце».

В минувшем сезоне Лиги 1 «Страсбург» финишировал на 15-м месте.

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Евро-Футбол.Ру,
Патрик Виейра Страсбург
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