Виейра возглавит клуб Лиги 1

Бывший полузащитник сборной Франции и лондонского «Арсенала», а ныне тренер Патрик Виейра может получить работу у себя на родине. Об этом рапортуют журналисты Footmercato.

Как стало известно источнику, в подписании 47-летнего специалиста заинтересован «Страсбург». Стороны провели переговоры и договорились о подписании трудового договора. Срок контракта будет рассчитан до 2026 года.

Последним местом работы Патрика был английский «Кристал Пэлас», из которого он ушел в марте текущего года. До этого он поработал в «Нью-Йорк Сити» и «Ницце».

В минувшем сезоне Лиги 1 «Страсбург» финишировал на 15-м месте.