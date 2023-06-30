​Кондогбия уже в Марселе

Полузащитник Жоффрей Кондогбия в летнее трансферное окно переходит из «Атлетико» в «Марсель». В социальных сетях появились видео и фото, из которых исходит, что 30-летний футболист уже находится в Марселе.

Инсайдер Фабрицио Романо на своей страничке напоминает, что за трансфер Кондогбия «Марсель» заплатит 8 миллионов евро.

В сезоне 2022/2023 Жоффрей Кондогбия провёл за «Атлетико» 27 матчей. В них полузащитник записал на свой счёт два голевых паса.

«Марсель» занял третье место в прошлом чемпионате Франции. Команда получила путёвку в квалификацию Лиги чемпионов.