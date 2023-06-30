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​Тренер «ПСЖ» Галтье арестован

30 Июня 2023 • 12:51 Комментировать

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье был арестован в пятницу утром. Об этом на своих страницах рассказывает RMC Sport. Также полиция задержала сына Галтье.

Арест Галтье связан с тем, что его обвиняют в дискриминации во время периода работы в «Ницце». Тренер в своё время якобы говорил директору клуба о том, что с учётом местных реалий в команде не должно быть много темнокожих и мусульман. Сам Галтье отрицал обвинения.

Галтье в пятницу утром после задержания был допрошен. Ранее в рамках расследования показания дали некоторые представители «Ниццы», в том числе бывший директор Жюльен Фунье, который и обвинил тренера. 

«ПСЖ» Кристоф Галтье тренирует с лета прошлого года. Ожидается, что на днях Галтье, которому грозит три года тюрьмы, уступит место Луису Энрике.  


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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кристоф Галтье
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