​Тренер «ПСЖ» Галтье арестован

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье был арестован в пятницу утром. Об этом на своих страницах рассказывает RMC Sport. Также полиция задержала сына Галтье.

Арест Галтье связан с тем, что его обвиняют в дискриминации во время периода работы в «Ницце». Тренер в своё время якобы говорил директору клуба о том, что с учётом местных реалий в команде не должно быть много темнокожих и мусульман. Сам Галтье отрицал обвинения.

Галтье в пятницу утром после задержания был допрошен. Ранее в рамках расследования показания дали некоторые представители «Ниццы», в том числе бывший директор Жюльен Фунье, который и обвинил тренера.

«ПСЖ» Кристоф Галтье тренирует с лета прошлого года. Ожидается, что на днях Галтье, которому грозит три года тюрьмы, уступит место Луису Энрике.