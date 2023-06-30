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Чемпионат Франции. Лига 1

Назван новый тренер «ПСЖ»

30 Июня 2023 • 10:39 Комментировать (2)

Новым тренером «ПСЖ» станет бывший наставник каталонской «Барселоны» и сборной Испании Луис Энрике. По информации от журналиста Фабрицио Романо, стороны договорились об условиях сотрудничества.

В скором времени Энрике должен подписать двухлетнее соглашение. Нынешний тренер парижан Кристоф Галтье пока согласовывает с клубом условия увольнения. Напомним, под руководством француза «ПСЖ» выиграл только Лигу 1, а с Кубка Франции и Лиги чемпионов вылетел на ранних стадиях.

Энрике ранее выигрывал с каталонской «Барселоной» Лигу чемпионов. В победном розыгрыше сезона-2014/15, «сине-гранатовые» в четвертьфинале прошли «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Луис Энрике
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Комментарии (2)
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One Live
30 Июня 2023 в 11:16
Зидан все таки решил не вляпываться в дерьмо, молодец!
ivan_petrenko95
30 Июня 2023 в 10:55
ну что ж, их максимум в ближайшем сезоне это чемпионат франции и 1-4 ЛЧ, это повторюсь максимум.
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