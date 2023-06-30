Назван новый тренер «ПСЖ»

Новым тренером «ПСЖ» станет бывший наставник каталонской «Барселоны» и сборной Испании Луис Энрике. По информации от журналиста Фабрицио Романо, стороны договорились об условиях сотрудничества.

В скором времени Энрике должен подписать двухлетнее соглашение. Нынешний тренер парижан Кристоф Галтье пока согласовывает с клубом условия увольнения. Напомним, под руководством француза «ПСЖ» выиграл только Лигу 1, а с Кубка Франции и Лиги чемпионов вылетел на ранних стадиях.

Энрике ранее выигрывал с каталонской «Барселоной» Лигу чемпионов. В победном розыгрыше сезона-2014/15, «сине-гранатовые» в четвертьфинале прошли «ПСЖ».