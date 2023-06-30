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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе – самый дорогой в Лиге 1, он дороже игроков со второго места в три раза

30 Июня 2023 • 01:21 Комментировать

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе признан порталом Transfermarkt самым дорогостоящим игроком чемпионата Франции на момент окончания сезона. Так, его оценочная стоимость составляет 180 млн евро. По этому показателю ему во французском чемпионате ему нет равных.

Не удивительно, что стоимость Мбаппе почти в три раза превышает стоимость игроков со второго места – его делят его одноклубники Ашраф Хакими, Маркиньос и Нуну Мендеш. Каждый из них оценивается Transfermarkt в 65 млн евро.

Третье место делят звезда «ПСЖ» Неймар и форвард «Лилля» Джонатан Дэвид – каждый из этих футболистов атаки оценивается в 60 млн евро.

Мбаппе и «ПСЖ» бросаются ультиматумами – дойдёт ли до пересечения красных линий 

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Евро-Футбол.Ру,
Лилль ПСЖ Неймар Маркиньос Килиан Мбаппе Ашраф Хакими Джонатан Дэвид Нуну Мендеш
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