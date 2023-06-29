Стало известно, когда пройдёт встреча по будущему Мбаппе

Будущее звёздного Килиана Мбаппе остаётся неопределённым. Журналистам издания Marca удалось узнать, что ключевая встреча по будущему игрока пройдёт в пятницу, 30 июня. Речь идёт о встрече представителей игрока во главе с его матерью и агентом Файзой Ламари с представителями «ПСЖ» во главе с президентом клуба Нассером аль-Хелаифи.

Ранее Мбаппе объявил о нежелании продлевать контракт с «ПСЖ». В такой ситуации клубу выгоднее продать игрока этим летом, чем потерять через год бесплатно.

Как уже сообщалось, «ПСЖ» может предложить 24-летнему Килиану Мбаппе новый контракт и дать обещание продать его в «Реал» через год.