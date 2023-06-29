Зидан: Любой тренер хочет поработать с Мбаппе

Бывший наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопрос, хотел бы он поработать с нападающим «ПСЖ» Киллианом Мбаппе.

«Любой тренер хочет потренировать такого футболиста, как Мбаппе. Когда-нибудь это может произойти. Я в восторге от его действий на поле», — приводит слова Зидана L`Equipe.

В минувшей кампании 24-летний форвард провел 43 матча во всех турнирах, забил 41 гол и стал автором 10 результативных передач.

Напомним, последним местом работы 51-летнего Зидана был «Реал», который он покинул летом 2021 года. Ранее специалист заявлял, что скучает по эмоциям от работы.