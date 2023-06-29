Полузащитник Александр Головин вернётся в расположение «Монако» в понедельник, 3 июля. Об этом рассказали в пресс-службе клуба Лиги 1.

«Большинство игроков после отпуска должны вернуться в расположение «Монако» 3 июля. Александр Головин должен вернуться в понедельник», - комментарий пресс-службы «Монако» приводит ТАСС.

Александр Головин провёл в «Монако» уже пять сезонов. Если брать прошлый сезон, то в 45 матчах во всех соревнованиях российский полузащитник записал на свой счёт восемь голов и восемь результативных передач на партнёров.

Следующий сезон французской Лиги 1 стартует в августе.