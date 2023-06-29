Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Энрике прилетел в Париж для подписания контракта с «ПСЖ»

29 Июня 2023 • 11:39 Комментировать

Бывший рулевой сборной Испании и каталонской «Барселоны» Луис Энрике прибыл в Париж для завершения перехода в местный «ПСЖ». Как стало известно журналистам Sports Zone, стороны согласовывают последние детали сделки. Ожидается, что подписание контракта произойдет в ближайшее время.

Последним местом работы Энрике была национальная сборная Испании. Специалист покинул «красную фурию» после неудачного выступления на чемпионате мира – 2022.

Что касается «ПСЖ», то в минувшем сезоне команду возглавлял Кристоф Галтье. Под его руководством парижане стали чемпионами Лиги 1, а в Лиге чемпионов дошли лишь до 1/8 финала, где уступили «Баварии».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Луис Энрике
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Июня
11:39 · Франция. Лига 1
Энрике прилетел в Париж для подписания контракта с «ПСЖ»
09:44 · Испания. Ла Лига
Стало известно, как долго «Реал» следит за Мбаппе
09:30 · Франция. Лига 1
«Бешикташ» хочет подписать экс-игрока «Локомотива»
08:10 · Франция. Лига 1
Клуб Роналду готовит новый трансфер
02:40 · Франция. Лига 1
«Аль-Хиляль» ведёт переговоры с Галтье слухи
01:02 · Италия. Серия А
Паредес заинтересовал клуб Серии А
28 Июня
21:54 · Испания. Ла Лига
Агент: «У «Реала» нет денег на трансфер Мбаппе» 2
21:27 · Франция. Лига 1
«Галатасарай» предложил долгосрочный контракт Паредесу слухи
19:08 · Испания. Ла Лига
Серхио Рамос выбрал клуб для завершения карьеры
17:24 · Испания. Ла Лига
Романо: Кондогбия переходит в «Марсель»
16:40 · Россия. Премьер-лига
Агент Опоку рассказал об интересе со стороны «Спартака»
14:57 · Германия. Бундеслига
«Бавария» требует за Люка Эрнандеса 45 миллионов евро
13:15 · Россия. Премьер-лига
Агент Опоку подтвердил переговоры с «Динамо»
13:07 · Россия. Премьер-лига
Защитник сборной Ганы может продолжить карьеру в «Динамо» слухи
11:57 · Россия. Премьер-лига
​В «Марселе» прокомментировали слухи об интересе к Клаудиньо
Все новости
Рекомендуем