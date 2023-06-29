Энрике прилетел в Париж для подписания контракта с «ПСЖ»

Бывший рулевой сборной Испании и каталонской «Барселоны» Луис Энрике прибыл в Париж для завершения перехода в местный «ПСЖ». Как стало известно журналистам Sports Zone, стороны согласовывают последние детали сделки. Ожидается, что подписание контракта произойдет в ближайшее время.

Последним местом работы Энрике была национальная сборная Испании. Специалист покинул «красную фурию» после неудачного выступления на чемпионате мира – 2022.

Что касается «ПСЖ», то в минувшем сезоне команду возглавлял Кристоф Галтье. Под его руководством парижане стали чемпионами Лиги 1, а в Лиге чемпионов дошли лишь до 1/8 финала, где уступили «Баварии».