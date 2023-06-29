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Чемпионат Франции. Лига 1

«Бешикташ» хочет подписать экс-игрока «Локомотива»

29 Июня 2023 • 09:30 Комментировать

Французский полузащитник Алексис Бека Бека, известный в чемпионате России по выступлениям за московский «Локомотив», может отправиться в турецкую Суперлигу. Как информирует TRT Spor, в подписании игрока заинтересован «Бешикташ». Сделка может быть оформлена этим летом.

Бека Бека выступал за «железнодорожников» с 2021 по 2022 год. В настоящий момент он является футболистом «Ниццы». Его контракт рассчитан до середины 2027 года.

Ранее сообщалось об интересе «Бешикташа» к российскому полузащитнику Далеру Кузяеву, выступающему за петербургский «Зенит». Турки готовы предложить хавбеку контракт с заработной платой в размере 1,8-2,2 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бешикташ Ницца Алексис Бека Бека трансферы футбола - лето 2023
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