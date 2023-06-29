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Чемпионат Франции. Лига 1

«Аль-Хиляль» ведёт переговоры с Галтье слухи

29 Июня 2023 • 02:40 Комментировать

Наставник Кристоф Галтье может получить работу в Саудовской Аравии.

В настоящий момент рулевой продолжает обсуждать условия досрочного расторжения контракта с «Пари Сен-Жермен». Ожидается, что место Галтье во главе парижского коллектива займёт Луис Энрике, сам же француз уже совсем скоро может трудоустроиться в новом клубе: по данным журналиста Ману Сайнса, саудовский «Аль-Хиляль» начал переговоры с 56-летним тренером по условиям сотрудничества. 

Ранее «Аль-Хиляль» планировал назначить на пост рулевого Массимилиано Аллегри, но так и не смог убедить итальянца покинуть «Ювентус».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кристоф Галтье Аль-Хиляль
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