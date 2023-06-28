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Чемпионат Франции. Лига 1

«Галатасарай» предложил долгосрочный контракт Паредесу слухи

28 Июня 2023 • 21:27 Комментировать

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредес ведёт переговоры с «Галатасараем».

Об интересе турецкого гранда к аргентинцу стало известно в прошлом месяце. Как информирует инсайдер Николо Скира в обновлённом отчёте, «Галатасарай» активно работает над приглашением Паредеса. 28-летнему игроку предложен контракт, рассчитанный до середины 2027 года.

Действующее соглашение хавбека с «ПСЖ» истекает через год, а его трансферная стоимость оценивается экспертами Transfermarkt в 12 млн евро. В прошедшей кампании Леандро Паредес выступал за туринский «Ювентус» на правах аренды.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай ПСЖ Леандро Паредес трансферы футбола - лето 2023
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