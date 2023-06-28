Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредес ведёт переговоры с «Галатасараем».

Об интересе турецкого гранда к аргентинцу стало известно в прошлом месяце. Как информирует инсайдер Николо Скира в обновлённом отчёте, «Галатасарай» активно работает над приглашением Паредеса. 28-летнему игроку предложен контракт, рассчитанный до середины 2027 года.

Действующее соглашение хавбека с «ПСЖ» истекает через год, а его трансферная стоимость оценивается экспертами Transfermarkt в 12 млн евро. В прошедшей кампании Леандро Паредес выступал за туринский «Ювентус» на правах аренды.