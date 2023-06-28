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Чемпионат Франции. Лига 1

​Мбаппе выступил против полиции после смертельного ранения 17-летнего парня

28 Июня 2023 • 11:31 Комментировать

Звёздный нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе отреагировал на трагический инцидент, случившийся в Париже. Там полицейский открыл огонь по 17-летнему водителю, который не подчинился требованию правоохранителей. Как сообщает The Guardian, полицейский выстрелил после того, как автомобиль тронулся с места. Молодой парень по имени Наэль не выжил.

«Мне жаль мою Францию. Это неприемлемая ситуация. Все мои мысли обращены к семье и близким Наэля, этого маленького ангела, который ушёл слишком рано», - написал Мбаппе.

Стоит сказать, что полицейский, который стрелял в подростка, находится под следствием по делу об убийстве.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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