Верратти получил заманчивое предложение из Саудовской Аравии

Звездный итальянский полузащитник Марко Верратти, правами на которого владеет французский «ПСЖ», может переехать в чемпионат Саудовской Аравии. Об этом сообщил инсайдер Николо Скира.

По данным журналиста, переговоры с футболистом начал «Аль-Хиляль». Руководство саудовского клуба готово предложить Верратти трехлетнее трудовое соглашение с заработной платой в размере 25 миллионов евро в год.

Итальянец выступает за парижский гранд с лета 2012 года. В минувшей кампании Верратти принял участие в 38 поединках, записав на свой счет одну голевую передачу. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.