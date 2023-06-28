«ПСЖ» может отложить назначение нового тренера

В «Пари Сен-Жермен» затягивается процесс смены главного тренера.

Должность рулевого парижан должен покинуть Кристоф Галтье, однако с французом пока не согласовали условия расторжения договора. По информации L'Equipe, клуб вряд ли объявит о назначении нового тренера до начала июля – скорее всего, это произойдёт на следующей неделе. Отмечается, что уход Галтье может быть официально подтверждён чуть раньше.

Напомним, что новым главным тренером французского гранда, как утверждают многочисленные авторитетные ресурсы, станет Луис Энрике.

Кристоф Галтье возглавлял «ПСЖ» на протяжении одного сезона. При нём команда выиграла Лигу 1, но вылетела на стадии 1/8 финала в Лиге чемпионов.