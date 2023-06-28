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Чемпионат Франции. Лига 1

Два клуба из Саудовской Аравии начали переговоры с «ПСЖ» по Верратти

28 Июня 2023 • 02:20 Комментировать

«Аль-Ахли» и «Аль-Хиляль» ведут борьбу за подписание полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти.

Об интересе представителей Саудовской Аравии к 30-летнему итальянцу уже сообщалось ранее. По сведениям журналиста Маттео Моретто, «Аль-Ахли» и «Аль-Хиляль» начали переговоры с «ПСЖ» по условиям трансфера Верратти. Парижане пока не ответили согласием.

Марко Верратти принял участие в 38 матчах «ПСЖ» во всех турнирах прошедшего сезона, отметившись одной результативной передачей. Трансферная стоимость игрока оценивается порталом Transfermarkt в 40 млн евро, а его контракт с грандом Лиги 1 рассчитан до июня 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Марко Верратти Аль-Хиляль Аль-Ахли Джидда трансферы футбола - лето 2023
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