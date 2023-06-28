Два клуба из Саудовской Аравии начали переговоры с «ПСЖ» по Верратти

«Аль-Ахли» и «Аль-Хиляль» ведут борьбу за подписание полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти.

Об интересе представителей Саудовской Аравии к 30-летнему итальянцу уже сообщалось ранее. По сведениям журналиста Маттео Моретто, «Аль-Ахли» и «Аль-Хиляль» начали переговоры с «ПСЖ» по условиям трансфера Верратти. Парижане пока не ответили согласием.

Марко Верратти принял участие в 38 матчах «ПСЖ» во всех турнирах прошедшего сезона, отметившись одной результативной передачей. Трансферная стоимость игрока оценивается порталом Transfermarkt в 40 млн евро, а его контракт с грандом Лиги 1 рассчитан до июня 2026 года.