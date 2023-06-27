Алексис Санчес хочет остаться в «Марселе», несмотря на интерес из Саудовской Аравии

Нападающий «Марселя» Алексис Санчес предпочитает продолжить карьеру в своём клубе.

В начале месяца стало известно о том, что на чилийца претендует клуб из Саудовской Аравии. Как теперь сообщает L'Equipe, 34-летний футболист не соблазнился таким вариантом продолжения карьеры. Он хочет остаться в «Марселе», с которым ведёт переговоры о продлении контракта.

Алексис Санчес присоединился к «Марселю» прошлым летом, перебравшись из миланского «Интера» на правах свободного агента. В 44 поединках за французский коллектив форвард отметился 18 забитыми мячами и тремя голевыми передачами.