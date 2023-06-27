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Верратти может перейти в Саудовскую Аравию

27 Июня 2023 • 22:51 Комментировать

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти может перебраться в Саудовскую Аравию в летнее трансферное окно.

Как сообщает авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо, интерес к Марко Верратти со стороны Саудовской Аравии в настоящее время очень серьезный. Один из саудовских клубов активно пытается убедить итальянского полузащитника присоединиться к команде. Романо уточняет, что на данном этапе осуществить сделку будет непросто.

По информации журналиста, в ближайшие дни состоятся переговоры с игроком и с клубом. Саудовский клуб намерен приложить усилия, чтобы убедить итальянца принять предложение.

 

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ПСЖ Марко Верратти трансферы футбола - лето 2023
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