Верратти может перейти в Саудовскую Аравию

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти может перебраться в Саудовскую Аравию в летнее трансферное окно.

Как сообщает авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо, интерес к Марко Верратти со стороны Саудовской Аравии в настоящее время очень серьезный. Один из саудовских клубов активно пытается убедить итальянского полузащитника присоединиться к команде. Романо уточняет, что на данном этапе осуществить сделку будет непросто.

По информации журналиста, в ближайшие дни состоятся переговоры с игроком и с клубом. Саудовский клуб намерен приложить усилия, чтобы убедить итальянца принять предложение.